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Шмыгаль о возможности отказа РФ от транзита газа через Украину: Мы снова пойдем в арбитраж и будем побеждать

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Шмыгаль о возможности отказа РФ от транзита газа через Украину: Мы снова пойдем в арбитраж и будем побеждать
Российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А коли ви в арбітраж ходили і кого ви там перемогли? До цього арбітражу, який виграла минула влада, ви маєте лише одну дотичність - про*бали виграні гроші. Мовчав би краще.
  • Oljik
    Ви ще нікого не побіждалі, крім здорового глузду і економіки України.
  • Чайка Київ
    Ми, це хто? Шмигаль і трактор, чи юрист Бубочка, чи портнов, чи хто?
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