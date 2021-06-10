Тотальный запрет рекламы алкоголя и никотина в СМИ приведет к сокращению медиарынка на 130 млн долл., но не повлияет на потребление, - эксперты

На уровень потребления никотина и алкоголя запрет, скорее всего, не повлияет, однако поспособствует дальнейшей тенизации рынков.

Тотальный запрет в Украине рекламы никотина и алкоголя в СМИ и интернете, предусмотренный поправками к законопроекту №4212, будет ежегодно приносить медиарынку убытки в 130 млн долларов. К такому выводу пришли участники круглого стола в УНИАН - представители медиарынка, производители алкогольных напитков, медицинские эксперты и законотворцы.

"Потери индустрии достигнут 130 млн долларов в год. В условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, это угрожает существованию СМИ в целом", - сказал гендиректор, шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Он напомнил, как в начале 2000-х годов парламент запретил прямую рекламу алкоголя и табака в СМИ, что очень отразилось на медиа, а особенно - печатных, которые потеряли 60% прибыли. Многие из них или закрылись, или изменили форму собственности, перейдя под контроль олигархов.

Народный депутат Никита Потураев, говоря о перспективах принятия этого законопроекта, отметил, что парламентариям следует найти баланс между интересами медиарынка и интересами общества в части запрета пропаганды вредных привычек, прежде всего среди несовершеннолетних.

"За каждым решением должно быть экономическое обоснование. Я не хочу, чтобы мои слова воспринимали как адвокацию вредных привычек. Я призываю коллег к пониманию. Потому что, с одной стороны, эта проблема не может остаться без регулирования, а с другой - депутаты также должны заботиться и о предприятиях, в том числе и медиа. И должны найти здесь баланс", - отметил политик.

Участники дискуссии отдельно коснулись вопроса рекламы новых никотиновых изделий - электронных сигарет различного принципа действия, которую также вышеупомянутым законопроектом предлагается запретить.

Торакальный хирург, декан медицинского факультета Киевского медицинского университета Евгений Симонец рассказал, что его пациенты-курильщики крайне редко придерживаются рекомендации бросить курить, и в таких обстоятельствах электронные сигареты и системы нагрева табака являются определенным компромиссом.

"Если обычная сигарета - это стопроцентный вред, то система нагрева табака выделяет на 90-95% меньше вредных веществ. Ведь проблема не в никотине, который является таким же альдегидом, как кофеин, и вызывает привычку. Вредны продукты горения, выделяющиеся в процессе курения. У большого количества пациентов сильная никотиновая зависимость, и я знаю, что они не бросят свою привычку, несмотря на мои убеждения. Единственный вариант у меня - рекомендовать продукт с меньшим вредом", - добавил врач.

Эксперт в области табачного законодательства, руководитель Action on Smoking and Health (1997 - 2003) - ведущей британской организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс считает, что полный запрет рекламы табачных изделий в Украине принесет больше вреда, чем пользы для здоровья населения.

"Я считаю, что правильный подход, особенно если речь идет о рекламе, заключается в поддержке регулирования, пропорционального рискам. Хорошо, можно ввести полный запрет на рекламу сигарет и воспламеняемых табачных изделий, но вы должны иметь более слабые ограничения на электронные сигареты и другие менее вредные альтернативы, поскольку они являются эффективным инструментом в борьбе с курением. Реклама, направленная на потребителей сигарет, нужна, чтобы заставить их перейти на изделия со значительно меньшим риском для их здоровья", - отметил Бейтс.

Эксперт обращает внимание, что главная проблема предлагаемых в Украине законодательных инициатив по регулированию табака – то что все никотиносодержащие изделия рассматриваются одинаково, хотя они являются разными продуктами.

Он отмечает, что законодательные инициативы, основанные на непонимании этой разницы, приведут к негативным последствиям, поскольку в результате уничтожится конкуренция на рынке никотина, и курильщики лишатся возможности узнать о менее вредной альтернативе.

По словам Бейтса, необходимо грамотно регулировать рынок инновационных продуктов, применяя подход так называемого регулирования пропорционально риску (risk proportional regulation), согласно которому самые вредные продукты должны стать наименее доступными, и наоборот. Соответственно, курильщиков необходимо информировать о продуктах со сниженным риском, используя данные, подтвержденные научными исследованиями.

"Последние законодательные инициативы фактически лишают украинцев одной из возможностей бросить курить. Они содержат нормы гораздо более жесткие, чем существующие сегодня в ЕС", - отметил эксперт.

Среди таких инициатив эксперты отметили и сравнивание акцизов на сигареты и альтернативные продукты. Поскольку себестоимость производства альтернатив значительно выше, чем у классических сигарет, сравнивание акцизов приведет к значительному удорожанию новых продуктов.

"В этом контексте интересно то, что множество депутатов сами используют системы для нагревания табака. При этом, они смогут продолжить их использовать даже после удорожания, в силу своих заработков, но для большинства украинцев средства замещения станут недоступны", - отметил шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Запрет любого упоминания об алкоголе в интернете тоже не слишком полезен, считают эксперты. Как сообщил председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпиво", и.о. генерального директора одного из крупнейших производителей пива "АБИнБев Эфес Украина" Денис Хренов, исследования показали, что не существует прямой корреляции между наличием рекламы алкогольной продукции в СМИ и уровнем ее потребления несовершеннолетними.

Он напомнил, что прямая реклама алкоголя в медиа, которая создает новый спрос, в Украине запрещена уже давно. Кроме того, алкогольная индустрия имеет и собственные ограничения относительно рекламы продукции. Речь идет в первую очередь о детях, также о водителях, о тех, кто из-за состояния здоровья не может потреблять алкоголь.

Однако реклама, направленная на распределение спроса, на конкуренцию между видами спиртного, - она разрешена в мире, поскольку не создает нового спроса.

"Несмотря на мировой рост рекламных бюджетов, потребление алкогольной продукции не растет. В странах с более жесткими ограничениями рекламы нет меньшего уровня потребления алкоголя. В частности, в Хорватии, Эстонии, Литве, Франции, где жесткие рекламные ограничения, уровень потребления алкоголя высок. Зато в странах с либеральным рекламным законодательством - в Бельгии, Нидерландах, Германии - уровень потребления алкоголя среди детей и молодежи является низким. Поэтому реклама, конечно, является фактором, влияющим на спрос, но на последнем месте. На первом же - поведение родителей, окружение, друзья, культурная среда. Именно это формирует отношение ребенка к алкоголю", - сказал Хренов.

Он также добавил, что более эффективной мерой являются строгий контроль доступа к алкоголю. В пример он привел США, где даже человеку, явно совершеннолетнему на вид, никогда не продадут алкоголь без предъявления ID-карты.

Вместе с тем он отметил, что полный запрет рекламы алкоголя приведет к увеличению теневого рынка как алкоголя, так и его рекламы. Он пояснил, что сегодня в интернете уже предлагают купить спиртное по цене, вчетверо ниже минимально возможной у легального производителя. В случае же полного запрета рекламы доля тени возрастет существенно.

"У нас более 50% рынка крепкого алкоголя находится в тени. Если мы завтра запретим рекламу алкоголя в интернете, там не перестанут рекламировать и продавать нелегальный алкоголь по явно сниженным ценам. Поэтому надо не придумывать новые запреты, надо просот выполнять существующие, в частности касательно контрафактного спиртного", - подчеркнул Хренов.

Напоминаем, 27 апреля 2021 года парламент в первом чтении поддержал проект закона "О внесении изменений в статью 22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212). При подготовке ко второму чтению в законопроект попали нормы, предлагающие запретить упоминание любой алкогольной или никотиносодержащей продукции в интернете, демонстрацию и прокат фильмов, где видна табачная продукция, а также любое сотрудничество ее производителей со СМИ.