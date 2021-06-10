Правоохранительный комитет ВР объявил повторный конкурс по назначению представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Согласно законодательству, кандидатуры в конкурсную комиссию от Верховной Рады избирают из представителей общественных объединений, профессиональных союзов, ассоциаций, организаций работодателей, негосударственных средств массовой информации и тех, которые прошли обсуждение на специальном открытом заседании парламентского комитета, занимающегося вопросами налогообложения или организации и деятельности правоохранительных органов.
Документы для участия в отборе в конкурсную комиссию принимаются до 16:45 25 июня 2021 года.
Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" предусматривает конкурсный порядок назначения директора БЭБ. Руководителя БЭБ назначает Кабинет министров по представлению премьер-министра, исходя из предложения комиссии по проведению конкурса.