Правоохранительный комитет ВР объявил повторный конкурс по назначению представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности объявил повторный конкурсный отбор представителя Верховной Рады в конкурсную комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно законодательству, кандидатуры в конкурсную комиссию от Верховной Рады избирают из представителей общественных объединений, профессиональных союзов, ассоциаций, организаций работодателей, негосударственных средств массовой информации и тех, которые прошли обсуждение на специальном открытом заседании парламентского комитета, занимающегося вопросами налогообложения или организации и деятельности правоохранительных органов.

Документы для участия в отборе в конкурсную комиссию принимаются до 16:45 25 июня 2021 года.

Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" предусматривает конкурсный порядок назначения директора БЭБ. Руководителя БЭБ назначает Кабинет министров по представлению премьер-министра, исходя из предложения комиссии по проведению конкурса.

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