США и ЕС скоординируют свою политику в отношении угроз со стороны РФ, - Bloomberg

США и Европейский союз планируют на следующей неделе запустить механизм согласования политики в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в проектах решения саммита.

"На встрече 15 июня в Брюсселе президент Джо Байден и 27 лидеров ЕС заявят, что "для координации нашей политики и действий мы установим диалог высокого уровня между ЕС и США по России", - говорится в сообщении.

Байден примет участие в саммите ЕС-США сразу после встречи G7 в эти выходные и встречи лидеров стран Организации Североатлантического договора. После этого Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит в Брюсселе предоставит обеим сторонам возможность координировать свои действия и обменяться мнениями перед встречей Байдена с Путиным.

В проекте заявления, который может измениться до встречи на следующей неделе, также говорится, что США и ЕС едины в своем "принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно отреагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносных действий".

ЕС и США также обязуются совместно работать над целым рядом угроз, часто исходящих от России, от кибератак до дезинформации. В то же время они подчеркнут, что каналы связи с Москвой остаются открытыми по направлениям сотрудничества, которые отвечают интересам обеих сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС должен проводить более активную и скоординированную политику касаемо России, - Мишель