Эстония ввела электронные COVID-сертификаты

Общеевропейские электронные COVID-сертификаты с четверга вводятся в действие в Эстонии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило министерство социальных дел.

"Сертификаты соответствуют общеевропейскому стандарту и позволяет оформлять свидетельства не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на COVID-19 и перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Защищенные от подделки удостоверения позволят свободнее перемещаться в пределах ЕС после того, как с 1 июля заработает в полном объеме система их взаимного признания.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона жителей Эстонии (из 1,3 млн населения страны. - Ред.), и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Среди нас более 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В министерстве социальных дел отметили, что COVID-сертификат не является паспортом или проездным документом, а его наличие не является обязательным условием пересечения границы. В то же время он поможет обеспечить освобождение от действующих в стране назначения ограничений, в том числе требования самоизоляции.

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