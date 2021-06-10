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Проект "Робимо українське": украинский летчик рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа

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Чтобы поддерживать организм в тонусе, он постоянно тренируется на аэродроме под Киевом.

Мастер спорта международного класса по самолетному спорту Тимур Фаткуллин в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию, рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа.

Проект Робимо українське: украинский летчик рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа 01

Он отметил, что подобные экстремальные полеты являются серьезным стрессом для организма, потому пилот должен быть физически закаленным.

Во время выполнения трюков уровень нагрузки на организм и кровеносную систему возрастает в восемь раз, мозг испытывает недостаток кислорода и даже слышно, как похрустывают позвонки.

"В этот момент в глазах начинаются мушки, звук замирает потихоньку, ты плохо видишь уже, вертикаль может быть не такой чистой в этот момент. Если ты просчитался по линии скорости, то перегрузка будет затяжной и большой, и в итоге ты можешь отключиться. Поэтому, наверное, называется высший пилотаж", - сказал он.

Читайте также"Очень бы хотел пролететь над бабушкиным домом": чемпион мира по высшему пилотажу о мечте вернуться в КрымПомогает поддерживать организм в тонусе постоянная практика – Тимур четыре дня в неделю тренируется на аэродроме под Киевом. При этом, он тщательно готовится к каждому вылету и обдумывает каждую фигуру, которую будет отрабатывать.

"Мы не выдумываем их сами, есть каталог Арести международный, в котором тысячи фигур и их комбинаций. Они разбиты по семьям. У судей есть этот комплекс. Вот все, как нарисовано здесь, точь-в-точь они должны увидеть вживую. То есть, это твои ноты. Ты их и помнишь наизусть, но и подсматриваешь, чтобы не забыть что-то", - отметил он.

Такой подход к делу объясняет, почему видео команды Фаткуллина сегодня безумно популярны во всем мире, а его шоу стало брендом. Более того, в 2019 году в Чехии на Чемпионате мира по высшему пилотажу украинская сборная впервые в истории завоевала все золото соревнований. Среди чемпионов был также герой сюжета.



Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвященный Тимуру, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.




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