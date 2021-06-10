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У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба

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У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Госпогранслужбы.

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",  - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Топ комментарии

  • acse
    Препарат для парнокопытных,вообще никуда не пускать !
  • Підлога Маккартні
    баста вакцинований моргенштерном У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1951
  • violator
    это безобразие . Украина не желает признавать вакционированными россиян привитых водой из под крана У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1994
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