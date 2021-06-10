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УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава"

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УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава"
УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Трибуна".

УАФ подтвердила, что УЕФА действительно обязал убрать надпись с футболки сборной Украины.

Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган - "Героям слава" - должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он "несет явный политический смысл".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

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Топ комментарии

  • John Lester
    Русня опять бабла подкинула еврошлюхам.
  • Андерсен a4cbf7de
    Вопрос в том, что форма изначально официально уже была утверждена УЕФА, решение об этом УЕФА вступило в силу. Все. Но тут Раша подала протест. И УЕФА где много осело прикормышей Кремля поменяло свое решение. И заставляет Украину убрать слоган " Героям слава", значит раньше было можно, а теперь вдруг нельзя. И все потому что Раше агрессору, оккупанту и стране спонсирующей терроризм по всему свету это не понравилось. Как по мне это все таки воспринимается как унижение для Украины. ( и именно потому что изначально уже было принято решение о разрешении, ( форма была прорекламирована в Украине и мире) если бы это сразу запретили было бы совсем другое дело)
  • Павел Груздь
    Маша Захарова сегодня на радостях выжрет ведро водяры
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