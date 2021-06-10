Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"10 июня Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве", - следует из сообщения.

Также отмечается, что данная мера является ответной на высылку российского дипломата из посольства России в Скопье, которую в МИД РФ считают "ничем не мотивированным решением".

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