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Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков

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Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков
Президент России Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в день переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - 16 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру

По словам официального представителя министерства иностранных дел Швейцарии, встреча лидеров пройдет на вилле "Ла Гранж".

О том, в котором часу начнутся переговоры Путина и Байдена, в настоящее время не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters. ФОТО

Топ комментарии

  • Valery Greff
    И вдруг швейцарский хамас объявит о минировании самолёта и он совершит посадку в Гааге... Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 3179
  • Александр Романов 0166afe8
    ставки принимают, что он опоздает?))
  • Dima qwe
    я бы советовал амерам припоздать часика на 3......
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