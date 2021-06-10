Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков
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Президент России Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в день переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - 16 июня.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру
По словам официального представителя министерства иностранных дел Швейцарии, встреча лидеров пройдет на вилле "Ла Гранж".
О том, в котором часу начнутся переговоры Путина и Байдена, в настоящее время не сообщается.