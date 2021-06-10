Обыски ГБР у таможенника Щуцкого: следователи проверили незадекларированное имущество чиновника

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски у и.о. директора Департамента рисков Государственной таможенной службы Александра Щуцкого. Также обыск проводился в машине Ауди SQ7, на которой ездит чиновник.





Об этом сообщается на сайте ГБР.



Следственные действия проводились согласно Постановлению суда (ее копию вручили Щуцкому) в рамках уголовного дела "кассира Волынской таможни Михаила Бурдейного".

Действия правоохранителей были зафиксированы журналистами проекта расследований "Антирейтинг", которые опубликовали видео у себя на странице в Facebook.



Журналисты предполагают, что это могла быть часть ежемесячной коррупционной прибыли из пункта Ягодин, который из Киева курирует директор Департамента таможенных рисков ГТСУ Александр Щуцкий (ранее он возглавлял пункт пропуска Луцк).



По многочисленным сообщениям СМИ, большая часть из 700 000 долларов "ехала" именно Щуцкому, фамилию которого следователи якобы нашли в блокноте "кассира Бурдейного". Что изъяли у скандального топ-чиновника Щуцкого пока неизвестно.



- Дело "кассира Бурдейного" и его вероятного покровителя Щуцкого сейчас является одним из самых показательных - и для ГБР, и для Гостаможслужбы. Мы убеждены, что честное расследование в отношении Бурдейного и Щуцкого может привести к очень и очень скандальным деталям коррупции на таможне времен господина Рябикина, - пишет "Антирейтинг".

Следует отметить, что ни квартира по указанному адресу, ни Ауди SQ7 Щуцкого незадекларированы.