МВД о выделении 800 млн грн из "ковидного фонда": Это первое решение, в дальнейшем будут аналогичные. В прошлом году выделили 4,7 млрд. Все они использованы законно

9 июня Кабинет Министров Украины выделил Министерству внутренних дел Украины 800 млн грн из Госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут использованы для осуществления доплат полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые рискуют здоровьем, больше контактируя с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина. Также выплаты будут осуществлены медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания COVID-19", - объяснили в МВД.

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"Это первое решение в 2021 году. В дальнейшем Правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД Украины. Ежедневно ее подразделения находятся на передовой борьбы с короновирусом. Так, за весь период эпидемии в системе МВД заболели более 52 000, а умерли от последствий болезни 246 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших возросло на 78 человек", - добавили в министерстве.

"В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 для нужд всех центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины были выделены 4 млрд 708 млн 500 тыс. гривен. С целью проверки правомерности, эффективности и полноты использования этих средств была проведена проверка Государственной аудиторской службой Украины. Она в целом подтвердила законность использования государственных финансов. Установленные аудиторами отдельные незначимые финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет мизерные 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке. Отдельные выводы были признаны противоправными и отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы к учреждениям системы МВД Украины", - акцентировали в МВД.

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"Подразделения Министерства внутренних дел продолжают эффективно выполнять задачи, связанные с эпидемиологическими мероприятиями в стране, ежедневно контактируют и обеспечивают жизнедеятельность населения во время карантина", - резюмировали в ведомстве.