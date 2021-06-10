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Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо

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Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо
Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.

"Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути", - заявил глава МИД Италии.

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Также Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.

"Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку", - сказал украинский министр.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Вступ до НАТО значно важливіший за вступ до ЄС
  • Максиміліан
    А як Ви собі бачите "запрошення"? Це європейці мають за нас реформи робити? Якщо кожна наша влада до останнього намагалася надурити європейців то з електронним декларуванням, то ще з чим. Ми що зробили? Європейці за нас мають нормальну владу обрати? Бо "мудрий" український нарід обирає нікчем? Як на мене, наші політики дурні, але більшість наших виборців ще дурніші
  • Mora Zfayfer
    и чё завтра вступаем



    а що, вiслюк хоч на 5 вiдсоткiв просунувся по iмплементацiї тих зобов'язань, якi взяла на себе Україна пiсля пiдписання асоцiацii?
    шмарклi ж було нiколи,вона все заглядала в шОКОладну дiрку пуйла...
    потрiбно не вставати в позу, а проводити реальнi реформи. Якi успiхи, наприклад, в подоланнi корупцii? Що з судами?
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