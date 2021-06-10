Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо

Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.

"Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути", - заявил глава МИД Италии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты. ФОТО

Также Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.

"Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку", - сказал украинский министр.