В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слова "Героям слава": "Зачем изначально идти на конфликт?"

В России прокомментировали решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы - 2020 слова "Героям слава".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Чемпионат".

Так, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков категорически не согласен с решением УЕФА: "Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти. ... Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса".

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала решение УЕФА.

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - заявила Захарова.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев заявил: "Можно же изначально сделать форму без спорных территорий. Всю жизнь играли в форме без территорий, зачем им это понадобилось?".

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Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.