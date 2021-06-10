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УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ

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УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ
Украинская ассоциация футбола ведет переговоры по поводу того, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины, который сегодня запретил УЕФА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сайту Tribuna.com сообщил источник из Ассоциации футбола Украины.

Ранее стало известно, УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

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Топ комментарии

  • Григорий Слободянок
    Придется закрыть эту надпись нашивкой "Путин - *****" Она точно не несет никакого политического подтекста.
  • Старый зольдат
    При Порохе такого бы не было.
    Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
  • Андерсен a4cbf7de
    Считаю что тут нужно делать упор на то что УЕФА утвердило изначальный вариант формы. т.е. решение вступила в силу. И менять его за день до начала чемпионата как то странно и то по заявлению одной страны с темным прошлым и настоящим , и не только в политике но и погрязшей в допинговых скандалах лишенный права на флаг, гимн, форму с определенной символикой и т.д. Чудо просто какое то.
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