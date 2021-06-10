Новости

"Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова

17 75380
"Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова
Политсовет партии "Голос" в преддверии съезда партии увольняет "неугодных" руководителей областных организаций и создает ячейки-"пустышки".

Об этом заявила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядит рейдерство в партии в чистом виде. Когда партийные ячейки записываются на кумовьев-сватов-помощников. За последний месяц председателем партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители "неугодных" областных организаций в Днепропетровске, Черновцах или Херсоне. Такие себе "зачистки" перед съездом. На их место, как вы понимаете были назначены .... помощники Киры Рудик, которые имеют такое отношение к городу, как я к Марсу. Вот например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал ячейку был назначен - Владислав Шелоков, помощник Киры", - рассказала Устинова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик

"Но это еще только начало. За последний месяц будут созданы еще 5 новых ячеек-"пустышек", где руководителями стали действующие депутаты Киевсовета от "Голоса" - Вася Попатенко (Луганский центр) и Зоя Ярош (Николаевский центр). Эти депутаты - верные штыки руководителя киевской организации, которым кстати руководит Рудик (она и председатель киевской организации и национальной партии). Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял "Голос". Похоже наша Жанна Д'Арк-Княгиня Ольга-Маргарет Тэтчер таки готовится к съезду", - резюмировала Устинова.

Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 01
Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 02
Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 03
Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 04
Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 05
Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 06
Рейдерство в партии Голос. Партия записывается на кумов-сватов, - депутат Голоса Устинова 07

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

9 июня народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Василь Худотеплий
    Здесь некоторые писали, что Вакарчук привёл в ВР честную и сильную партию. "Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 1477

    "Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 1794
  • Yaroslav Vinnitsa
    "Пук" больше подойдет "Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 4924
  • Артм Воронцов
    никогда такого не было и вот опять.......
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости