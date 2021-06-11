32 освобожденных из плена украинца получили по 100 тыс. грн единоразовой помощи, - Минреинтеграции

32 гражданам, которые были освобождены из плена в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ, выплачена единовременная денежная помощь в размере 100 тыс. гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Бюджетные средства в размере 3,2 млн грн перечислены на лицевые счета 32 граждан, что на заседании 27 апреля 2021 признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Отмечается, что все 83 гражданина, которые на указанном заседании признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, получили одноразовую денежную помощь.

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