Коболев: Обыски в "Нафтогазе" - это политическое преследование

По словам экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, он уже доказал абсурдность обвинений, которые сейчас выдвигает ГФС, в 2018 году.

Об этом Коболев сказал в комментарии "Настоящему времени", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" не растаможил объемы газа из-за разногласий с "Газпромом", которые возникли из-за того, что "Газпром" фактически контрабандой, без документов, без каких-либо разрешений поставлял газ на территорию так называемых "ДНР-ЛНР", или временно оккупированных территорий на востоке Украины, по сути, российскими войсками. Вот эти разногласия из-за особенностей украинского Таможенного кодекса не позволяли нам этот газ растаможить полностью", - рассказал он.

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По словам Коболева именно разногласия с "Газпромом" об объемах газа и стали основой этого дела.

"Я, честно говоря, рассматриваю в этом вопросе, неприятно об этом говорить по отношению к себе, но чего уж там душой кривить, аспект политического преследования со стороны действующей власти Украины", - добавил экс-глава "Нафтогаза".

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Он также утверждает, что уже доказал абсурдность этих обвинений в суде в 2018 году.

"Данное дело пытались возбуждать против меня лично и даже меня лично штрафовали на сумму в 8 миллиардов гривен. Это было в 2018 году, сразу после того, как мы выиграли дело против "Газпрома". Я пошел в суд в 2018 году и по состоянию на сейчас я выиграл все инстанции, включая Верховный суд Украины, который доказал, что я не сделал ничего противозаконного. Более того, нет никакого ущерба, нанесенного государству", - сказал он.

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Коболев также добавил, что правильное оформление газа не принесет доход в бюджет Украины. Потому что НДС по этим газам, когда мы его продавали, уже был получен "Нафтогазом" и уплачен в бюджет", - утверждает он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 июня Фискальная служба пришла с обысками в НАК "Нафтогаз Украины". Обыски проводят по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн. По версии следствия, должностные лица Нафтогаза с 2015 года не завершили процедуру таможенного оформления купленного у "Газпрома" газа.