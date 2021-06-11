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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в черноморские воды.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

"Базированный в Норфолке, эсминец с управляемыми ракетами типа "Арли Берк" USS Laboon, что входит в состав ударной группы Эйзенхауэра, пересек Босфор и вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Шестой флот ВМС США утром в пятницу сообщил, что ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    и это не помощь нам и не бряцкание оружие. уверен на все 100 что эти маневры охренительно бьют по бютжету рф. не заметили что на каждый пролетевший самолет, рф поднимает по полной б.г. целые соединения а на каждый корабль целый флот. а это колосальные расходы. именно такой тактикой развалили ссср и она дает стопроцентный результат. она не работает только когда правительство с мозгами дружит.
  • ladyar
    Good!
  • Борис Дородный #441572
    Вэлкам---тихого моря и надежды морской! Зашёл бы красавец этот на морвокзал постоять суток трое в Одессу. Всегда притягательно посмотреть на современные военные корабли и пас-лайнеры белоснежные. Было бы таких хоть пара---спали бы спокойно от Измаила до Мариуполя!
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