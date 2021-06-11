В Италии не будут делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет
Об этом сообщил представитель итальянского научно-технический комитета, занимающийся выработкой рекомендаций правительству, Франко Локателли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Учитывая изменение эпидемической ситуации и соотношения пользы и рисков (побочных эффектов - ред.), комитет рекомендует вакцину AstraZeneca людям исключительно старше 60 лет при первой инъекции", - сказал Локателли.
По его словам, тем, кто младше 60 лет вторая доза вакцины от коронавируса будет вводиться другим типом препарата. Он заверил, что никаких данных о негативном эффекте при комбинировании препаратов разных типов нет.
Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможном побочном эффекте после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины также стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.