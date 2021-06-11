Новости

Требование 6 судей КС вернуть Тупицкого выглядит как шантаж, - представитель президента Вениславский

4 34727
Требование 6 судей КС вернуть Тупицкого выглядит как шантаж, - представитель президента Вениславский
Требование шести судей Конституционного суда вернуть уволенного главу КСУ Александра Тупицкого и блокирование работы суда выглядит как шантаж.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в КС Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Практика такой деятельности КС, которую мы, к сожалению, наблюдаем с прошлого года, когда КС отменял абсолютно правильные законы, признавая их неконституционными без достаточной аргументации, является позорной. Потому что фактически КС принимал решение против государства и против украинского народа. Потому что борьба с коррупцией и надлежащее судопроизводство - это не требование западных партнеров, это требование украинского общества в первую очередь", - заявил представитель президента в КС.

По словам нардепа, "ситуация, которая периодически имеет место в КС", достаточно негативно влияет на имидж Украины в международном пространстве в частности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 судей КС заблокировали работу суда, поставив ультиматум об участии Тупицкого в заседаниях, - СМИ

"Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос относительно его статуса, а только потом утвердить повестку дня - это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого. То, что происходит, я бы назвал политически значимыми действиями со стороны судей КС, что прямо запрещено законом о КС. Но я убежден, что со следующей недели КС вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КС", - отметил Вениславский.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • esperansa002014
    Ну правильно! Когда они поддержали абсолютно незаконный роспуск Рады--они были молодцы у зебила и он носился с этим решением КС, как дурень с...
    А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
  • Amber
    Я чудово розумію , що названий суддя Тупицький і його колега - це ( м'яко кажучи ) не чисті судді на руку ,
    але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
    Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
  • 18c49ed2
    Оно выглядит, как ответ людей, знающих законы и Конституцию Украины, в отличие от великовозрастного зеленого дебила.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости