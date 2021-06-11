Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии пресс-служба главы государства.
"Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысит эффективность и оперативность раскрытия правонарушений", - сообщает
Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами. В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
Согласно документу, глава апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) будет контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.