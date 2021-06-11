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Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

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Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" о решении отдельных вопросов, связанных с проведением разведывательных мероприятий, принятый Верховной Радой 21 мая 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии пресс-служба главы государства.

"Документ призван усовершенствовать деятельность разведывательных органов Украины, создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий, повысит эффективность и оперативность раскрытия правонарушений", - сообщает 

Закон вводит исключение из общего правила об обязательном фиксировании судебного процесса техническими средствами. В частности, такая фиксация не происходит при рассмотрении судом дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Согласно документу, глава апелляционного суда (или назначенный им судья апелляционного суда) будет контролировать соблюдение прав, свобод и интересов лиц при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на разведывательные мероприятия.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Знайдено яйця, про які казав Арестович!Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 4058
  • Стрелок
    Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3476
  • Дмитро Черних #470343
    Це імітація перемоги,як і вся державна діяльність зеленої плісняви !!!)))
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