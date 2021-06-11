Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.

Как перелдает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил он.

По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия .

"Это будет официальный полноценный визит в рамках которого в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.

Глава украинского МИДа добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул Кулеба.

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