Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме

Пьяный наемник на Луганщине расстрелял своих подельников и покончил с собой, Украина и УЕФА достигли "победного компромисса" в вопросе формы футболистов, Азовская вода непригодна для Крыма - главные новости 11 июня

Защитник Украины погиб на Донбассе

"Возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Пьяный наемник расстрелял еще четверых и покончил с собой

По данным нашей разведки, на КПП возле Голубовского на Луганщине пьяные наемники подрались, обсуждая "затруднительную экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике". Один из них открыл огоньи убил остальных, а после покончил с собой.

Террористы уточняют, что погибших пятеро. В их смерти винят, конечно же, украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Украина и УЕФА смогли прийти к "победному компромиссу"

Эта формулировка принадлежит президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко. Компромисс состоит вот в чем: надпись "Героям слава!" на форме наших футболистов закрою изображением карты Украины с Крымом. При этом на миллионах экземпляров уже изготовленной формы сохранятся надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", и эту форму можно будет продавать по всему миру.

Ранее сегодня Украинская ассоциация футбола присвоила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальный футбольный статус.

А в посольствах - новая мода: форму украинской сборной следом за американцами примерили дипломаты из Великобритании и Канады.

Свежие рейтинги

Согласно опросу КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, за Порошенко - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%.

Среди партий расстановка сил такова: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%.

Обыски в "Нафтогазе"

Государственная фискальная служба пришла с обысками в "Нафтогаз". Фискалы утверждают, что с октября 2015 г. и до настоящего времени должностные лица НАК не завершили процедуру таможенного оформления купленного у россиян газа. По их данным, из-за этого бюджет недополучил НДС на 2,7 млрд грн.

Бывший глава "Нафтогаза" Коболев называет обыски частью политического преследования. По его словам, абсурдность претензий Фискальной службы он доказал в судах ещё в 2018-м году.

Против Аксенова, Поклонской, Константинова и др. завершили следствие

Офис генпрокурора завершил расследование против Аксенова, Поклонской, Константинова и еще 5 пособников оккупантов. Их подозревают в действиях, направленных на захват власти, посягательстве на территориальную целостность и государственную измену.

Вода под Азовским морем не годится для Крыма

Об этом заявил глава оккупационной администрации острова Сергей Аксёнов. "Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - сказал он и добавил, что очистительные станции с такими объемами воды не справятся, поэтому об идее придётся забыть.