В России ужесточили наказания за разглашение данных силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за разглашение сведений о сотрудниках правоохранительных органов и их семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, ужесточается наказание за разглашение информации для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к сотрудникам правоохранительных органов, контролирующих органов и их близким.

Согласно ранее действовавшим нормам, уголовная ответственность за разглашение подобных сведений могла наступить лишь при их распространении для того, чтобы помешать работе охраняемых лиц.

Сейчас наказание за данное правонарушение ужесточается: предусмотрено, в том числе, ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее соответствующая статья предусматривала лишь штраф и арест на срок до 4 месяцев.

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