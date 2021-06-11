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Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

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Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский
Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине на 2021 год в размере 150 млн долларов.

Об этом говорится на странице в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в сфере безопасности в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал Зеленский.

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Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский 01

Автор: Володимир Янченко

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  • Дмитро Черних #470343
    Черговий здобуток зеленої плісняви !!!Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
  • Ksenia VB
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    https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

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  • Van-Basten Van-Basten
    ze-Ленін - "Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл."

    А в цей час......

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