Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине на 2021 год в размере 150 млн долларов.

Об этом говорится на странице в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в сфере безопасности в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал Зеленский.

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