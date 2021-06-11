ЦИК не дал "Батькивщине" запустить референдум о продаже земли: аналогичный референдум уже готовится

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группе партии "Батькивщина", которая заявляла о намерениях организовать проведение референдума за отмену рынка сельскохозяйственных земель.

Такое решение ЦИК принял на заседании в пятницу, 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Решение приняли после обсуждения, на котором присутствовали депутаты от "Батькивщины", в частности, Юлия Тимошенко. Докладчик со стороны ЦИК сообщил, что при создании инициативной группы на собрании 22 мая были многочисленные нарушения: так, участники собрания ставили подписи на несколько фамилий, а в списке якобы были умершие люди.

Кроме того, 14 мая ЦИК уже зарегистрировал другую инициативную группу, которая собирает подписи для проведения референдума о рынке земли.

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Таким образом, решили в ЦИК, вопрос обеих инициативных групп совпадают по содержанию и сути. А поскольку одна группа уже зарегистрирована и собирает подписи, организация еще одного аналогичного референдума была бы нарушением профильного закона.

Напомним, Тимошенко еще в январе 2021 года объявила о намерениях партии инициировать референдумы по пяти вопросам, среди которых был и рынок земли. Тогда же президент Владимир Зеленский назвал это "переобуванием": мол, раньше "Батькивщина" выступала против референдумов.

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При этом сам Зеленский еще в ноябре 2019-го (до принятия законов о рынке земли и референдумы) обещал вынести вопрос о продаже земли иностранцам на референдум. А сейчас предлагает первый референдум посвятить статусу олигархов в Украине.