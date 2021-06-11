Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть"

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон может войти в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Фийон выдвинут в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель РФ. Распоряжение правительства РФ со списком кандидатов в совет премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 июня. В документе экс-премьер Франции обозначен как президент компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - ранее заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Напоминаем, совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В 2021 году совет "Роснефти" вошла бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль.