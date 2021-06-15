В Одессе пока не рекомендуют купаться
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После ливней море оказалась загрязненным поверхностными водами, и власти советуют воздержаться от купания.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, ГУ Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - сказано в сообщении.
Черное море у Одессы загрязнено после ливней, которые прошли в регионе 12 и 13 июня. В результате в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод.