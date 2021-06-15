ЕС и США будут координировать шаги для противодействия Москве
Об этом сообщил во вторник Европейский совет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы едины в принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно ответить на ее повторяющееся шаблонное негативное поведение и пагубную деятельность... Для координации нашей политики и действий мы планируем наладить между ЕС и США диалог на высоком уровне по России", - говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США, распространенном Европейским советом.
Кроме того, ЕС и США выразили приверженность борьбе с "растущей угрозой со стороны преступных сетей хакеров-вымогателей", которые представляют опасность для американцев, европейцев и компаний США и ЕС.
В документе подчеркивается, что Россия должна прекратить "пагубную деятельность", а также решить вопрос с "так называемым списком недружественных стран". Более того, Брюссель и Вашингтон призывают Москву "обеспечить безопасное и продуктивное функционирование дипломатических миссий в России".
В то же время в документе отмечается, что ЕС и США не закрывают каналы связи для сотрудничества в сферах общих с Россией интересов. "Мы оставляем открытыми каналы связи и возможности для выборочного сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес", - уточняется в заявлении.
Как отмечается в заявлении по итогам саммита, ЕС и США "призывают Россию положить конец подавлению гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ, а также освободить всех политических заключенных".
Помимо этого, участники саммита осудили "непрекращающиеся действия Россия по подрыву суверенитета Украины и Грузии".