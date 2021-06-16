Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе
.Соответствующий Указ №242/2021 опубликован на сайте главы государства.
"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали.
Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них", - написал Кулеба в Facebook.
Отметим, что обязанности уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации будет исполнять исполнительный директор общественной организации "Відчуй" Дарья Герасимчук.