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Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ

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Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ
Президент Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

"Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе

.Соответствующий Указ №242/2021 опубликован на сайте главы государства.

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"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали.

Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них", - написал Кулеба в Facebook.

Отметим, что обязанности уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации будет исполнять исполнительный директор общественной организации "Відчуй" Дарья Герасимчук.

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Топ комментарии

  • govtva
    Сколько там наверху дармоедов с секретаршами и водителями уход которых никто и не заметит. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 4638
  • Сергей Андрейчев
    На одного Кулебу меньше. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 8324
  • 5 копійок
    ВОНО працюйе. І не спиться ж йому.
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