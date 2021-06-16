Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 6 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, неподалеку от Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пивденне враг применял противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военнослущащих из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Песком оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.
Кроме того, как сообщили в штабе, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.
"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Зайцево враг вел огонь из минометов 82-мм калибра.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщили в штабе.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.