В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"16 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 045 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 46 детей и 23 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированв - 699 человек;
летальных случаев - 78;
выздоровели - 4 802 человека;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 28 321 человек,
методом ИФА - 9 718 человек,
экспресс-тестами - 20 814 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 226 037 человек;
выздоровели - 2 140 978 человек;
летальных случаев - 51 847;
проведено ПЦР-тестов - 10 576 820.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях", - рассказали в Минздраве.