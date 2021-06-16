В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1045 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"16 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 045 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 46 детей и 23 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированв - 699 человек;

летальных случаев - 78;

выздоровели - 4 802 человека;

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За сутки протестировано:

методом ПЦР - 28 321 человек,

методом ИФА - 9 718 человек,

экспресс-тестами - 20 814 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 226 037 человек;

выздоровели - 2 140 978 человек;

летальных случаев - 51 847;

проведено ПЦР-тестов - 10 576 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях", - рассказали в Минздраве.









