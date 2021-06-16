Следующие несколько лет буду достаточно сложными для ГТС Украины, - Кулеба

Украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидают несколько довольно сложных лет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась - и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.

Министр отметил, что пока нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. По его словам, имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только действующий спрос, но и экспортные возможности России".

"Рыночной потребности в "Северном потоке-2" не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в Европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительном противодействии российской агрессии", - уточнил он.

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