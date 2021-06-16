Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства
Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.
Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.
Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.
Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.
Раньше Кастильо знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей, пишет 24tv.ua.
Интересно, что идти в президенты Кастильо решил из-за пандемии COVID-19. По его же словам, проводить уроки в условиях изоляции было очень трудно, потому что у большинства учеников просто нет смартфонов. Власть при этом обещала обеспечить детей планшетами, но ничего так и не сделала.
Педро Кастильо стал президентом с обещаниями провести реформу образования, побороть коррупцию, а заодно и переписать конституцию. А еще он пообещал, что в случае победы будет жить на зарплату учителя.
Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро – вполне демократичной.
Педро Кастильо любит появляться на людях в "сельском образе" – соломенной шляпе, пончо и сандалиях из старых покрышек.