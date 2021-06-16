Портнов назвал Шария самовлюбленным животным, которое надо игнорировать

В пророссийском лагере произошел крупный конфликт между кремлевским видеоблогером Анатолием Шарием, а также бывшими чиновниками администрации Виктора Януковича Еленой Лукаш и Андреем Портновым.

На прошлой неделе Шарий обвинил Портнова в том, что именно он стоит за уголовным преследованием пророссийского пропагандиста в Украине и у экс-замглавы АП якобы был план заманить Шария в страну, чтоб его здесь убили, а сам Портнов возглавит "Партию Шария", пишет dialog.ua, передает Цензор.НЕТ.

В эфире канала "Наш" обвинения прокомментировала Лукаш, которая является близким соратником Портнова с 2014 года. Обвинения со стороны Шария она назвала "бредом" и напомнила о слухах о педофилии блогера.

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"Елена Лукаш про педофилию Шария. Все, это уже шахта. Что за чушь несет Лукаш? Ну все, остановись. Ну это же стыдно слушать, все. Конечно, ответ будет", - заявил в ответ Шарий в своем телеграм-канале.

Пророссийский пропагандист считает, что Портнов послал на эфир свою соратницу вместо себя, устроив информационную атаку. Свой развернутый ответ оппонентам он опубликовал на именном YouTube-канале.

Позже заявление в адрес Шария сделал и сам Портнов, который призвал полностью игнорировать кремлевского блогера.



