За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 591 человека, всего - 1 543 265, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
6615
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 287 884 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"62 591 человек привит против COVID-19 за сутки 15 июня 2021. Первую дозу получили 35 462 человека, полностью иммунизированы - 27 129 человек.
В течение суток работали: 515 мобильных бригад, 908 пунктов вакцинации.
По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.
С начала прививочной кампании привиты 1 543 265 человек, из них получили 1 дозу - 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок", - рассказали в Минздраве.