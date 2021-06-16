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Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин

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Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин
Восприятие Украины и украинцев Западом как полностью коррупционных почти не меняется и слова президента США Джо Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция тому подтверждение.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Слова Байдена, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является не оккупированный Донбасс, а коррупция - в них весь смысл восприятия Украины Западом. Коротко и четко. С этим восприятием можно спорить, говорить, что на момент начала предвступительного процесса другие страны, например Румыния или Болгария были не намного впереди - и это действительно так", - написал он.

Климкин отметил, что можно перечислять то, что сделано в последние годы, но восприятие Украины и украинцев как полностью коррупционных почти не меняется.

"Изменить это восприятие - главный вызов нашего движения в Евросоюз и НАТО и вообще к инвестициям, технологиям и многому другому. Запад понимает вопрос: "приблизилась Украина в НАТО и ЕС" как "Стала ли Украина менее коррупционной?". Все остальное также суперважное, но работает только и исключительно в условиях реальных успехов в борьбе с коррупцией. Никак иначе", - резюмировал Климкин.

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Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".

"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.

Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин 01

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Топ комментарии

  • Ласковый зверь
    Коррупция есть везде, разница в масштабах.
  • Хорошего Вам Настроения
    Сто процентов, это отговорка чисто для нас, если бы не было этой темы придумали бы другую, но в любом случае с коррупцией нужно бороться, хотя бы просто для себя😁
  • RustIck
    Так называемая "борьба" /не важно с чем или "за что"/ это банальная профанация для обывателей и простаков! Нужно выстраивать СИСТЕМУ, в которой невозможна коррупция в принципе, а для этого нужно менять все принципы и основы государственного строя, что невозможно добровольно и безкровно в ГОСУДАРСТВЕ ОЛИГАРХОВ и их прихвостней /вороватых и бездарных чинуш/, в стране ГОСПОД и РАБОВ появится власти СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН проблематично /из-за недостаточного их количества/!
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