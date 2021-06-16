Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская

Четыре медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с провайдером "Ланет" договоры за то, что он отказался выполнять их требования. Антимонопольный комитет отказался проводить расследование данного случая.

Об этом в Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда. Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики. Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме? А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние. Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Провайдер "Ланет" с 1 января 2019 прекратил трансляцию каналов NewsOne и "Наш" за популяризацию государства-агрессора

"АМКУ оставил без рассмотрения заявление Гигабитная Сеть Ланет о том, что медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа "доедают" провайдера за то, что он отказался:

⁃ исключать из своих пакетов телеканал "Солнце";

⁃ ставить цену пакета для потребителей на уровне не ниже, чем указывают МГ (от 99 грн.)

⁃ не хочет оставлять в пакетах непопулярные каналы МГ типа "Бигуди" и прочее принудительно ...

И в целом за то, что "Ланет" решается говорить вслух о том, как МГ олигархов давят на телерынок, чтобы хранить свои рейтинги.

Все четыре МГ одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с "Ланет" договоры, подтвердив фактически в устных разговорах указанные выше причины. Но АМКУ заявления провайдера и приобщенных к нему скринов переписок оказалось недостаточно даже для начала расследования", - добавила Загребельская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех

"Простым языком и кратко в письме АМКУ "Ланет" ведомство фактически требует от провайдера, чтобы тот предоставил письменное заявление от руководителя каждой из МГ, а желательно вообще от Ахметова, Коломойского, Фирташа и Пинчука, в которой они признаются, что:

⁃ являются монополистами;

⁃ злоупотребляют монопольным положением;

⁃ действуют совместно и согласованно на телерынке;

⁃ выбрасывают с рынка "Ланет" за то, что он не выполняет их незаконные указания, направленные на сохранение монополии и олигархического влияния.

И пока этого не будет, даже начинать расследование (внимание, речь не идет о наказании) АМКУ не собирается.

Вот и вся деолигархизация от Зеленского. Хайп, популизм, сериальные ролики. Он готов вам обещать годами что угодно. Говорить то, что вы хотите слышать. Подавать сотни фейковых законопроектов. Все, чтобы не пришлось нанести хотя бы незначительный вред олигархическому укладу", - резюмировала она.



