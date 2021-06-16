Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 июня в мире зарегистрировали 370 688 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 204 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 177 418 269 случаев инфицирования, из них 370 688 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 838 600 человек, из них 9 204 за минувшие сутки.









Побороли болезнь и вылечились 161,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 45-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 17-ю и 3-ю позицию соответственно.



