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Внеочередное заседание Рады решили завтра не проводить: будет играть сборная Украины по футболу, - нардеп "Голоса" Железняк

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Внеочередное заседание Рады решили завтра не проводить: будет играть сборная Украины по футболу, - нардеп "Голоса" Железняк
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк не слышал о том, чтобы коалиция решила проводить в четверг внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, изначально власть планировала провести внеочередное заседание в четверг во второй половине дня.

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"Произошла неожиданность – внезапно в Офисе Президента или на Грушевского обнаружили факт, что в это время будет играть сборная Украины. … Наверное, наши коллеги поняли, что это плохое время", - подчеркнул Железняк.

Второй причиной он называет не подготовку законопроектов, которые депутаты могли бы рассмотреть на внеочередном заседании.

Говоря о сегодняшнем дня, лидер фракции "Голос" заявил, что "сегодня не будет очень плодотворный день из-за поправочного спама" к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Топ комментарии

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Ну да а потом шашлык, шаурма, айкос видос и управились? Понавыбирали дятлы дятлов.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой... а можно так и другим на работу не пойти... это будет уважительная причина????
  • Сергей Андрейчев
    Правильно-футбол важнее.Подумаешь война,оккупация и жопа,в экономике. Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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