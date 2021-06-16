Понимание роли СНБО упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов, - Данилюк
Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"В Штатах, например, хоть это и президентская республика, через СНБО проводятся все основные стратегические решения. Это часть системы, которая позволяет вопросы национальной безопасности качественно отрабатывать, чтобы вся осуществляемая политика соответствовала требованиям национальной безопасности. В Израиле, парламентской республике, СНБО - это часть Офиса премьер-министра, глава СНБО работает в кабинете рядом с премьерским", - объяснил Данилюк.
По его словам, в Украине министры не воспринимали СНБО как орган, который реально обеспечивает национальную безопасность.
"Почему? Это фактически инструмент продавливания позиции Президента, потому что решения СНБО обязательны к исполнению для всех органов власти, включая Кабмин. А на самом деле решения СНБО реализовывались в среднем на 35%. Не более. Будучи уже секретарем СНБО, я пытался реформировать эту структуру и сделать его неотъемлемой частью принятия стратегических решений в стране. Работающим не только в интересах президента, а всех ключевых государственных органов", - добавил экс-секретарь СНБО.
Данилюк отметил, что президенту тогда это показалось слишком сложно.
"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он.
Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.