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Понимание роли СНБО упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов, - Данилюк

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Понимание роли СНБО упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов, - Данилюк
После перехода на парламентско-президентскую форму правления СНБО потерял свое место в логике управления государством.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В Штатах, например, хоть это и президентская республика, через СНБО проводятся все основные стратегические решения. Это часть системы, которая позволяет вопросы национальной безопасности качественно отрабатывать, чтобы вся осуществляемая политика соответствовала требованиям национальной безопасности. В Израиле, парламентской республике, СНБО - это часть Офиса премьер-министра, глава СНБО работает в кабинете рядом с премьерским", - объяснил Данилюк.

По его словам, в Украине министры не воспринимали СНБО как орган, который реально обеспечивает национальную безопасность.

"Почему? Это фактически инструмент продавливания позиции Президента, потому что решения СНБО обязательны к исполнению для всех органов власти, включая Кабмин. А на самом деле решения СНБО реализовывались в среднем на 35%. Не более. Будучи уже секретарем СНБО, я пытался реформировать эту структуру и сделать его неотъемлемой частью принятия стратегических решений в стране. Работающим не только в интересах президента, а всех ключевых государственных органов", - добавил экс-секретарь СНБО.

Данилюк отметил, что президенту тогда это показалось слишком сложно.

"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.

Также читайте: СБУ все равно будет заниматься экономикой, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма, - Данилюк

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Топ комментарии

  • Saul Goodman
    Чого це лише сталінські трійки?))) РНБО веде просвітницьку роботу, розповідаючи українцям про масштаби корупції на Заході...)))
  • govtva
    До сталинских троек эти комики не дотягивают,на выходе все равно пшик получается. Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7288
  • Севирин Арт
    "А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он. Источник: https://censor.net/ru/n3271720 /// Якщо СНБО приймає рішення, замінюючи роботу інших органів, то навіщо ті органи існують? Тільки для того, щоб "плодитись" та зарплату отримувати?
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