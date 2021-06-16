Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".
Песков выразил уверенность, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию".
"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - добавил он.
14 июня Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможности присоединения Украины к НАТО, заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определённым критериям, в том числе - искоренит коррупцию.
"Это будет зависеть от того, соответствуют ли они критериям. Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также выполнить остальные критерии, чтобы они попали в план действий", - сказал Байден.
Президент США добавил, что решения, по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от США. "Это зависит от всего альянса и от того, как они проголосуют", - отметил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии.