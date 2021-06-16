Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков

В Кремле обратили внимание на впервые прозвучавшее из уст президента США Джо Байдена заявление о возможности вступления Украины в НАТО и не сомневаются, что в случае необходимости президент РФ Владимир Путин на саммите в Женеве четко изложит подход Москвы к этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

Песков выразил уверенность, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию".

"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - добавил он.

14 июня Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможности присоединения Украины к НАТО, заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определённым критериям, в том числе - искоренит коррупцию.

"Это будет зависеть от того, соответствуют ли они критериям. Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также выполнить остальные критерии, чтобы они попали в план действий", - сказал Байден.

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Президент США добавил, что решения, по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от США. "Это зависит от всего альянса и от того, как они проголосуют", - отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии.