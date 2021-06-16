Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин

Кабинет Министров будет обжаловать предписание НАПК о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза" в Окружном административном суде Киева.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В 11 тыс .долл. обошелся мне председатель НАПК Александр Новиков. История такая. Из ваших щедрых пожертвований на восстановление дома я должен оплатить налогами 11 тыс. долл (НДФЛ и военный сбор). Власть не защитила мою семью и дважды защитила нападающих. И за это я плачу дважды: налогами до поджога и налогами с пожертвований после поджога. Но сейчас о другом. Вчера ВРУ проголосовала налоговую амнистию, которая могла бы уменьшить мой платеж с $11 К до $1,5 K. Могла бы, но не уменьшит, меня с амнистии исключили из-за членства в комиссии, которая выбрала действующего председателя НАПК", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, из-за предписания о незаконности назначения главы "Нафтогаза", Банковая попытается Новикова "снести" с должности ближе к осени.

"Независимых людей в ОП, похоже, не терпят принципиально. Что дальше с предписанием и Витренко? Из-за этого предписания Наблюдательный совет "Нафтогаза" должен отстранить Витренко от должности. Такое право он имеет и по закону, и согласно уставу НАК. Как по мне, в случае очевидного, зафиксированного нарушения, такое право Наблюдательного становится его обязанностью. И очень милым является желание КМУ (который Витренко назначил) обжаловать предписание НАПК в суде. Делать это они будут через ... ОАСК", - объяснил глава ЦПК.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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