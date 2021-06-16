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Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук

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Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук
Народных депутатов вакцинируют от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила нардеп Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"У нас действительно на первом этаже… Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer", - сказала Верещук журналистам в среду.

По словам Верещук, вакцинация депутатов проводилась один день и ей неизвестно, будет ли она продолжена.

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Как ранее сообщал политтехнолог Тарас Березовец вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

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Топ комментарии

  • govtva
    Ну правильно,народу китайская и индийская ширка которую ЕС не признает а себе хорошим
    Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом. Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7221
  • vitalmod
    Слуг зебилов пфайзером, а людей чем придется...
  • Welt Schmerz
    Хто б сумнівався, бл*діще зелене.
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