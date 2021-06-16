Для членства в НАТО от Украины нужно больше усилий, - Столтенберг

В НАТО требуют от Украины сделать "больше" для вступления в Альянс. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина - страна-претендент. Мы оказываем им поддержку, особенно в том, чтобы продолжать модернизировать и совершенствовать их институты обороны и безопасности, гражданско-политический контроль над их службами безопасности и, не в последнюю очередь, бороться с коррупцией", - подчеркнул генсек Альянса.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ ... которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать с ними больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил Столтенберг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представление ПДЧ Украине на нем не обсуждали. Но в итоговой декларации говорится, что решение о будущем членстве Украины - в силе, а для Киев должен продвигать реформы. Генсек НАТО Столтенберг отдельно подчеркнул, что двери альянса открыты для Украины, а Россия в вопросе о том, вступать или не вступать Украине в НАТО, права голоса не имеет.

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