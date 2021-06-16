Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19
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Во вторник власти Словении провели пресс-конференцию, на которой объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство IBNA.
Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% позитивности
Неделей ранее уровень положительных случаев COVID-19 составлял 7,2%.
В Минздраве Словении заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто соблюдал карантинные ограничения и вакцинировался.
Однако, в то же время вакцинация населения и некоторые ограничительные меры в стране продолжатся.