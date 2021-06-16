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Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19

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Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19
Во вторник власти Словении провели пресс-конференцию, на которой объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство IBNA.

Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% позитивности

Неделей ранее уровень положительных случаев COVID-19 составлял 7,2%.

В Минздраве Словении заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто соблюдал карантинные ограничения и вакцинировался.

Однако, в то же время вакцинация населения и некоторые ограничительные меры в стране продолжатся.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Не кажіть гоп. Ось Бубачка як поїде до Буковелю, тоді і взнаєте.
  • Влад Тараненко
    Кто писал эту новость??
    "Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% от всех жителей Словении."
    То есть в Словении живёт всего 2000 человек?
  • Ольга Кочурко
    Объясните зачем у нас в Украине планируют продлевать карантин на лето когда всего 30 тысяч больных на 41 миллион населения осталось.
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