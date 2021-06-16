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Минобороны передаст на приватизацию гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге: они неприбыльные, - замглавы ОП Тимошенко

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Минобороны передаст на приватизацию гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге: они неприбыльные, - замглавы ОП Тимошенко
Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – рассказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве в среду.

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По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.

Топ комментарии

  • Bigukrman я
    тимошенко почку свою продай, гнида не прибыльная, НПЗ не прибыльные газодобыча не прибыльная спирт заводы не прибыльные, твари когда вас на столбах вешать будут, с шапито 95 тоже прибыли ноль, одни убытки.
  • Nikos KGB
    капец... бойцам жить негде... а они на приватизацию.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1121
  • Olexa Pluzh
    Особливо у Львові неприбутковий готельний комплекс з власним громадним бенкетним залом і парковкой(((
    Наступні дії на поверхні...
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