Минобороны передаст на приватизацию гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге: они неприбыльные, - замглавы ОП Тимошенко

Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – рассказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве в среду.

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По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.