ФГИ озвучил сроки приватизации ОПЗ и облэнерго

Приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года, сообщил замглавы Фонда госимущества (ФГИ) Тарас Елейко.

Согласно представленному им на всеукраинском форуме "Украина. 30. Экономика без олигархов" в среду обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля - ОПЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Елейко, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября - Первого Киевского машиностроительного завода (ранее – завод "Большевик"), а к концу ноября – столичного "Президент-отеля".

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Согласно представленным Елейко графикам, приватизация "Центрэнерго" должна состояться в первом квартале 2022 года.