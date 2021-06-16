Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко
"Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году – это огромный и уникальный, в целом, для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большая стройка". В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное – все это будет готово до 24 августа, ко Дню Независимости Украины", - заявил Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы.
"Со дня на день начнется строительство этого спортивного кластера", - сказал он.
"Мы это делаем потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимально открытого доступа туда граждан и, во-вторых, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет", - добавил Тимошенко.
Кроме того, по словам Тимошенко, уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где фактически находится летняя резиденция президента.
"Теперь это большой эко-парк на берегу моря", - сказал он.
На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.
В Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан.
"Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.
Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.
Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.
"По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей", - резюмировал он.